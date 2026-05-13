Nella 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio, sono 35 gli artisti che rappresentano altrettanti paesi e cercano di conquistare il titolo di vincitore. Tra i concorrenti più noti ci sono Linda Lampenius e Pete Parkkonen, che si sono fatti notare come favoriti alla vittoria nonostante le polemiche che hanno accompagnato questa edizione.

Sono ben 35 gli artisti provenienti da altrettanti paesi che tenteranno di arrivare in cima alla classifica e ottenere il titolo di vincitore della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Un titolo che, secondo i bookmaker e le scommesse delle ultime ore, potrebbe essere ad appannaggio di Linda Lampenius e Peter Parkkonen, il duo che si esibirà con la bandiera della Finlandia. Una coppia che aveva fatto già parlare di sé a causa di un presunto " strappo alla regola " che ha spinto alcuni spettatori a sospettare che il duo avrebbe ricevuto un trattamento di favore da parte dell'organizzazione dell'Eurovision Song Contest.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eurovision, chi sono Linda Lampenius e Pete Parkkonen, i favoriti alla vittoria nonostante le polemiche

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