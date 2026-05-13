L’Eurovision Song Contest del 2026 cambierà alcune delle sue regole di voto rispetto alle edizioni precedenti. Le modifiche riguardano principalmente il metodo di assegnazione dei punteggi, con l’intento di rendere più equilibrata la valutazione tra giuria e pubblico. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza specificare dettagli sui nuovi criteri, ma sottolineando che l’obiettivo principale è aumentare la trasparenza e l’imparzialità della competizione.

L’ Eurovision Song Contest 2026 si presenta con un volto inedito e non parliamo solo di coreografie scintillanti o di ballate che strappano lacrime, ma di qualcosa di più profondo: le regole del gioco sono cambiate. L’ Unione Europea di Radiodiffusione ha deciso di mettere mano al sistema di voto, introducendo modifiche sostanziali che promettono di ridisegnare gli equilibri della competizione musicale più seguita del continente, giunta quest’anno al suo settantesimo anniversario. La novità più eclatante riguarda il televoto: ogni spettatore potrà esprimere un massimo di dieci preferenze per le proprie canzoni preferite, esattamente la metà delle venti consentite nell’edizione precedente.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eurovision 2026, il voto non sarà più lo stesso: cosa cambia davvero

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Eurovision 2026 Has a Serious Problem

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