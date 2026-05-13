Eurovision 2026 Auri è la mascotte di Vienna | un simbolo di luce e accoglienza

A Vienna, dal 12 al 16 maggio 2026, si svolgerà la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La capitale austriaca ha scelto Auri come mascotte ufficiale, un personaggio che rappresenta simbolicamente la manifestazione e sarà presente in diverse iniziative legate al festival musicale. La mascotte, che ha il compito di accogliere i visitatori e promuovere l’evento, è stata presentata come il volto di questa edizione.

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La capitale austriaca ha un volto che rappresenta ufficialmente l’Eurovision 2026. È Auri, la mascotte della 70ª edizione del contest, a Vienna dal 12 al 16 del mese di maggio. Dopo i personaggi che hanno fatto la storia della manifestazione, il festival introduce una nuova figura pensata per incarnarne l’identità. Secondo quanto comunicato da ORF, Auri è una creatura morbida e luminosa, pensata per trasmettere calore e positività. Il nome deriva dal termine latino aurum, che significa oro, e richiama il carattere raffinato e prestigioso di Vienna. Il design fonde richiami all’arte e all’architettura cittadina con tratti contemporanei, per ottenere un’immagine immediata e riconoscibile.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Eurovision 2026, Auri è la mascotte di Vienna: un simbolo di luce e accoglienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video #Eurovision2026 - Second Semi-Final Running Order REVEAL | Vienna 2026 Notizie correlate Eurovision 2026: perché si svolge alla Wiener Stadthalle di ViennaL'attesissima 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026 sbarca in Austria, nazione ospitante grazie alla vittoria di Johannes Pietsch, nome... Eurovision 2026: fuoco e fiamme per la seconda semifinale a ViennaSe la prima semifinale dell’Eurovision 2026 ci offrirà uno spaccato etnico e pop molto variegato, questa seconda semifinale, in programma per il 14... Temi più discussi: Eurovision 2026, le pagelle della prima semifinale: 7 all’entusiasmo di Satoshi, Felicia non va; Eurovision 2026, tutto quello che c'è da sapere: date, scalette, paesi in gara; ESC 2026: con la prima semifinale al via lo show dei record; Tutti i numeri di Eurovision Song Contest 2026 - 2/2. (OC) per festeggiare l'inizio dell'Eurovision 2026, ho deciso di disegnare una piccola mascotte per la Finlandia nel caso ospiti l'Eurovision 2027... incontrate Jänis! - reddit.com reddit Eurovision 2026: classifica finalisti e gli eliminati. Il trionfo di Sal Da Vinci tra le proteste per IsraeleSi intitola Michelle il brano portato alla Wiener Stadthalle di Vienna da Israele, rappresentato da Noam Bettan. Una canzone d’amore; un ‘ossessione per una donna di nome Michelle accompagnata da ci ... tg.la7.it Eurovision 2026, seconda semifinale: scaletta completa, ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sulla serataQuindici Paesi salgono sul palco, ma solo in dieci passano il turno. Chi ce la farà? Ecco tutto quello che c'è da sapere ... vanityfair.it