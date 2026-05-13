Ets festeggia coi dipendenti la quotazione in borsa | premio da 110mila euro

Ets festeggia la sua quotazione in borsa con un premio di 110.000 euro destinato ai dipendenti. Fondata nel 1992, la società ingegneristica ha recentemente raggiunto il mercato azionario. La decisione di distribuire il premio arriva a pochi giorni dall’avvenuta quotazione, che coinvolge tutto il personale dell’azienda. La società opera nel settore dell’ingegneria e dei servizi tecnici.

ETS S.p.A. Engineering and Technical Services, società ingegneristica fondata nel 1992 e attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture “mission critical” (quali data center, impianti a idrogeno e nucleari), quotata su Euronext Growth Milan – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – ha annunciato che il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato lo stanziamento di un premio aziendale straordinario per celebrare il raggiungimento dello storico obiettivo della quotazione in Borsa, avvenuta il 26 settembre 2025.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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