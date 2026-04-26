Un tabaccaio di Torino ha fatto causa al Comune dopo essere stato multato di 8.000 euro per aver lasciato accesa una slot machine vietata. Il tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha deciso lo scorso 23 aprile di annullare la decisione comunale e di consentire al titolare di mantenere attiva la macchina. La vicenda riguarda la contrapposizione tra le norme comunali e le autorizzazioni dell’esercente, che ora potrà riattivare la slot machine.

La slot machine della tabaccheria di via De Sanctis 47, a Torino, può rimanere accesa. Lo ha deciso, lo scorso 23 aprile, il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, che ha annullato una determinazione con cui il Comune di Torino non aveva autorizzato il tabaccaio a mantenerla attiva nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Tabaccaio multato di 8mila euro fa causa al Comune di Torino e vince: può attivare la slot machine che era stata vietata.

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