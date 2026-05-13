Encefalopatia epatica Monti Reg Lombardia | Ridurre disuguaglianze territoriali

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è tenuto un evento dedicato all’encefalopatia epatica, con il rappresentante della Regione Lombardia che ha sottolineato la necessità di ridurre le disuguaglianze territoriali nel settore sanitario. La discussione si è concentrata sull’accesso alle cure e sulla distribuzione delle risorse, evidenziando l’impegno delle autorità regionali in questo ambito. La giornata ha visto la partecipazione di specialisti e rappresentanti istituzionali, che hanno condiviso le sfide e le strategie in corso.

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Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "L'iniziativa di oggi rappresenta un esempio concreto di come si possa rafforzare il collegamento tra il territorio regionale della Lombardia - la più grande regione italiana, con oltre 10 milioni di abitanti - e le istituzioni nazionali, lavorando insieme in una logica di squadra. E' lo stesso approccio che emerge anche dal paper di approfondimento di Alfasigma presentato oggi, che mette in evidenza le forti disuguaglianze territoriali ancora presenti nel nostro Paese. L'encefalopatia epatica è una complicanza molto diffusa, ma ancora largamente sottodiagnosticata. Per questo è fondamentale favorire una diagnosi precoce e far emergere il sommerso, superando le differenze territoriali nell'accesso alle cure e nella presa in carico dei pazienti.🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Encefalopatia epatica, Monti (Reg. Lombardia): "Ridurre disuguaglianze territoriali"
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