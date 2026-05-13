Elly Schlein a Lecco

Giovedì 21 maggio alle 17.30, in piazza Cermenati a Lecco, il Partito Democratico ospiterà Elly Schlein, segretaria nazionale del partito, per un evento pubblico. La presenza della leader si inserisce in un appuntamento a sostegno del candidato sindaco e della coalizione di centrosinistra. L'iniziativa prevede un momento di incontro con i cittadini e di confronto sul voto amministrativo.

Giovedì 21 maggio, alle ore 17.30, in piazza Cermenati a Lecco, il Partito Democratico accoglierà Elly Schlein, segretaria nazionale del PD, per un'iniziativa pubblica a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco e della coalizione di centrosinistra.Un appuntamento politico attesoL'appuntamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Assemblea Nazionale 2026 | Una città per cambiare | 16 Aprile 14:00

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