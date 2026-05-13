Elenchi regionali per il ruolo | quali concorsi sono considerati chi non rientra scelta della regione QUESTION TIME con Quattrocchi LIVE Mercoledì 13 maggio alle 15 | 00

Mercoledì 13 maggio alle 15:00 si terrà un question time con Quattrocchi in diretta. Nel frattempo, fino al 25 maggio, sarà possibile accedere alla piattaforma online per presentare le domande relative agli elenchi regionali per il ruolo. Sono inclusi alcuni concorsi, mentre altri non rientrano, e la scelta della regione spetta ai candidati. La procedura rimane aperta fino alla scadenza indicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sarà aperta fino al 25 maggio la piattaforma per la presentazione dell’istanza valida per gli elenchi regionali per il ruolo. Quali sono i passaggi da seguire? A cosa fare maggiormente attenzione? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Elenchi regionali: quali concorsi sono considerati, chi non rientra, scelta della regione Notizie correlate Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo docenti, ecco il decreto, quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17:00 Temi più discussi: Presentata la piattaforma per la gestione degli Elenchi Regionali dei docenti. Ecco la procedura; DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026; VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO A.S. 2026/2027: I FILE SULLA CONSISTENZA DOCENTI AVENTI TITOLO AL RUOLO NELLE VARIE GRADUATORIE CONCORSUALI E LA LETTURA DEI DATI. Nel corso di Question Time, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla compilazione della domanda per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici che stanno generando dubbi tra gli aspiranti. x.com Idee per l'espansione di Civ VII: Stagioni reddit Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda al via. Piattaforma aperta: scadenza 25 maggioAssunzioni docenti: aperta piattaforma per la domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nel 2026/27. Scade 25 maggio ... orizzontescuola.it Elenchi regionali: La domanda è semplice, ma attenzione all’inoltro finale. Il consiglio di Sonia Cannas per non sbagliareNel corso di Question Time, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla compilazione della domanda per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici che stanno g ... orizzontescuola.it