Elenchi regionali | La domanda è semplice ma attenzione all’inoltro finale Il consiglio di Sonia Cannas per non sbagliare

Durante un'ultima seduta di Question Time, Sonia Cannas ha spiegato le modalità di compilazione delle domande per gli elenchi regionali destinati al ruolo, evidenziando le differenze rispetto alla fase di invio e mettendo in guardia sulle possibili insidie da evitare. Ha sottolineato che, sebbene la procedura sembri semplice, è importante prestare attenzione alla fase finale di inoltro per non commettere errori.

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Nel corso di Question Time, Sonia Cannas ha fatto il punto sulla compilazione della domanda per gli elenchi regionali finalizzati al ruolo, soffermandosi soprattutto sugli aspetti pratici che stanno generando dubbi tra gli aspiranti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia CannasC’è tempo fino alle 23:59 del 25 maggio per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno... Temi più discussi: VIDEO TUTORIAL | Elenchi regionali per il ruolo, come fare la domanda passo dopo passo. GUIDA a cura di Sonia Cannas; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, quando si potrà indicare legge 104 per la scelta di sede; Supplenze docenti 2026: la domanda 150 preferenze si compilerà sempre al buio, ma ci saranno più possibilità di avere la cattedra desiderata; L’aggiornamento GPS 2026 anticipato dal Ministero è servito a qualcosa? PILLOLE DI QUESTION TIME. Gli elenchi regionali non hanno scadenza questo significa che sono ad esaurimento e che l’assunzione è solo questione di tempo?Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, quando si potrà indicare legge 104 per la scelta di sedeNel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it