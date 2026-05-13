In Italia, le aziende del settore elettrodomestici hanno annunciato scioperi in tutti gli stabilimenti, con lavoratori scesi in piazza, in risposta a recenti eventi che hanno colpito la produzione nel Nordest. Electrolux, uno dei principali nomi del comparto, ha subito un blocco delle attività, mentre le manifestazioni coinvolgono diverse località della regione. La situazione ha generato tensioni tra i lavoratori e le aziende coinvolte.

PORDENONE - Electrolux, l’Italia del bianco si ferma: scioperi in tutti gli stabilimenti e lavoratori in piazza. «Un colpo durissimo, 1.700 famiglie a rischio». È stata una giornata, quella del 12 maggio, il giorno dopo la presentazione del piano da parte della multinazionale svedese, che molti lavoratori Electrolux non dimenticheranno. A Porcia, dove sono impiegate circa 1.500 persone, le assemblee convocate da Fim, Fiom e Uilm nelle prime ore del turno si sono trasformate in un momento di consapevolezza collettiva: il piano annunciato al coordinamento – 1.700 esuberi in Italia, la chiusura di Cerreto d’Esi, tagli pesanti, oltre che a Pordenone, a Susegana, Forlì e Solaro – non è una riorganizzazione, ma un terremoto industriale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Electrolux, la rabbia e la paura: «Colpo durissimo a Nordest»

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#Elettrolux ha annunciato 1700 licenziamenti. Porca miseria questo rovina la media di Giorgia Meloni se contiamo anche i gatti che prendo topi tra gli occupati. Più armi, più armi per ammazzare le persone e meno aiuti alle famiglie. #Meloni x.com

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