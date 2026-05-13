Electrolux Gallozzi Italia Viva | Serve un Comune protagonista ai tavoli di confronto
Electrolux è una delle aziende storiche di Forlì, rappresentando un punto di riferimento per molte famiglie e per il settore industriale locale. In un intervento recente, un esponente di Italia Viva ha sottolineato l’importanza di un ruolo attivo del Comune nei tavoli di confronto, evidenziando la necessità di una attenzione particolare sulla situazione dell’azienda. La questione è al centro di dibattiti che coinvolgono istituzioni e rappresentanti del territorio.
“La situazione Electrolux merita la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni. Parliamo di una realtà industriale storica per Forlì, che rappresenta lavoro, competenze e futuro per centinaia di famiglie del nostro territori”. Così Leonardo Gallozzi, presidente di Italia Viva Forlì.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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