Ogni mercoledì pomeriggio, gli studenti della scuola primaria di San Biagio partecipano a un’attività insolita: una lezione di educazione civica che si svolge al supermercato. La classe si sposta dal plesso scolastico al Conad di viale dei Mulini, dove i bambini imparano come funziona la spesa e gestiscono un budget. Questa esperienza permette ai ragazzi di applicare le nozioni apprese in modo pratico, in un contesto reale.

A scuola? Al supermercato. È questo il segreto di una lezione speciale che, ogni mercoledì pomeriggio, comincia con un percorso che va dal plesso della primaria San Biagio al Conad di viale dei Mulini. Sotto lo sguardo attento degli insegnanti di sostegno Alba Ghizzinardi e Marco Cerri, insieme all’educatrice Chiara Boccardi della Cooperativa sociale Ale.mar, i piccoli alunni imparano a muoversi nel mondo circostante cominciando, per strada, a riconoscere un segnale stradale o a rispettare i tempi di un semaforo, tenendosi per mano con responsabilità e consapevolezza. Una volta entrati nel negozio, la spesa diventa un gioco educativo fatto di scelte e scoperte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Educazione civica con la spesa di classe

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Ibrahim Trare’s Education Revolution“Why Schools Are the New Frontline in Africa’s Security Strategy

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