Edilizia falsi corsi sulla sicurezza | sanzioni da 25.000 euro

Nella recente operazione delle autorità, sono state sanzionate con multe di 25.000 euro alcune aziende coinvolte in un giro di corsi sulla sicurezza falsi nel settore edile. Sono state identificate strutture che avevano creato enti fittizi per rilasciare attestati non validi ai lavoratori. Le indagini hanno chiarito come i lavoratori ottenessero crediti formativi senza aver partecipato a corsi effettivi, sollevando interrogativi sulle modalità di attestazione e controllo.

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? Domande chiave Come facevano i lavoratori a credere di essere formati in sicurezza?. Chi ha creato l'ente fantasma per falsificare gli attestati?. Perché i contributi previdenziali dei dipendenti sono stati evasi?. Come interverranno le autorità per regolarizzare i contratti dei lavoratori?.? In Breve Evasione contributiva accertata per 15.612,00 euro tra le province di Biella e Torino.. Sanzioni complessive superano i 25.000 euro tra ammende e sanzioni amministrative.. Ispettorato e INPS avviano procedure d'ufficio per regolarizzare i contratti dei dipendenti.. Certificati falsificati tramite un ente di formazione inesistente operante nel territorio biellese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia, falsi corsi sulla sicurezza: sanzioni da 25.000 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dal 7 aprile multe fino a 25.000 euro per i falsi artigianiUna nuova norma entra in vigore il 7 aprile nel Friuli-Venezia Giulia per sanzionare l’uso improprio dei termini artigianato e artigianale. Brescia, raid ai distributori: sanzioni da 45.000 euro per irregolarità? Cosa scoprirai Quali pericoli nascosti hanno scatenato l'intervento dei reparti speciali? Come sono state violate le norme sulla sicurezza dei...