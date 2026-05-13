Ecco come sarà la nuova rotonda tra il casello dell' A1 e le Fiere

È stato presentato il progetto della nuova rotonda tra il casello dell'A1 e il quartiere Fiera, un intervento che prevede un complesso sistema di opere infrastrutturali. L'obiettivo è migliorare il collegamento tra l’autostrada e il quartiere fieristico, facilitando l’accesso sia alle Fiere sia alla città. La consigliera comunale ha sottolineato come questa realizzazione sia funzionale al potenziamento dell’area e alla mobilità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui