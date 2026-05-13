Ecco come sarà la nuova rotonda tra il casello dell' A1 e le Fiere
È stato presentato il progetto della nuova rotonda tra il casello dell'A1 e il quartiere Fiera, un intervento che prevede un complesso sistema di opere infrastrutturali. L'obiettivo è migliorare il collegamento tra l’autostrada e il quartiere fieristico, facilitando l’accesso sia alle Fiere sia alla città. La consigliera comunale ha sottolineato come questa realizzazione sia funzionale al potenziamento dell’area e alla mobilità locale.
“Il nuovo asse stradale di collegamento tra il casello Parma centro dell'Autostrada A1 (Parma – Napoli) e il quartiere Fiera si articola in un complesso sistema di opere infrastrutturali funzionali al potenziamento e all'accessibilità alle Fiere e alla città” sottolinea la consigliera comunale.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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