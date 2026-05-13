Oggi a Reggio Emilia si svolge l’arrivo di Kate Middleton, con piazza Prampolini sotto stretta sorveglianza e le scuole dell’infanzia coinvolte nell’accoglienza. La visita si concentra sulle modalità di insegnamento e sull’approccio educativo della città, noto come Reggio Emilia Approach. Il pubblico potrà incontrare la duchessa in alcuni momenti previsti, mentre le autorità monitorano la sicurezza e il flusso dei partecipanti.

Piazza Prampolini blindata, scuole dell’infanzia coinvolte nell’accoglienza e occhi puntati sul Reggio Emilia Approach. È il giorno della visita di Kate Middleton a Reggio Emilia, città scelta dalla principessa del Galles per una due giorni dedicata ai temi dell’educazione nella prima infanzia. Per la principessa del Galles si tratta del primo viaggio istituzionale dopo l'annuncio della malattia nel 2024. Per fan e curiosi italiani, invece, è l'occasione concreta per incontrare dal vivo la reale inglese. La Gazzetta di Reggio ha svelato le tappe del viaggio e i tutti i luoghi visitati da Kate. L’arrivo in piazza Prampolini: dove vedere Kate Middleton.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È il giorno di Kate Middleton a Reggio Emilia: le tappe e dove il pubblico potrà incontrarla

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