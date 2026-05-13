Dybala-Roma? L’argentino chiede una base fissa per restare

L’arrivo di Ryan Friedkin nella capitale italiana potrebbe influenzare il futuro di Paulo Dybala nella squadra giallorossa. L’attaccante argentino ha richiesto una cifra fissa come condizione per proseguire la sua avventura con i giallorossi. La trattativa tra le parti si concentra su questa richiesta, mentre il club valuta le proprie possibilità di soddisfarla prima di prendere una decisione definitiva.

L’imminente sbarco di Ryan Friedkin nella Capitale segna il punto di non ritorno per il futuro di Paulo Dybala con la maglia della Roma. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla giornalista Eleonora Trotta, la permanenza dell’attaccante argentino è legata a un nodo prettamente finanziario: per apporre la firma sul prolungamento del contratto, la Joya esige una base fissa d’ingaggio di alto profilo, parametro che attualmente rappresenta il principale ostacolo al raggiungimento dell’accordo definitivo. In questo scenario di attesa, la figura di Gian Piero Gasperini è diventata centrale poiché l’allenatore sta agendo da vero e proprio garante dell’operazione, esercitando una pressione costante sui vertici societari affinché le distanze economiche vengano colmate in tempi brevi.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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DYBALA PAPÀ, MA LA ROMA LO SALUTA #calcionews24 #dybala

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