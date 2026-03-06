Dybala operato | 5 settimane fuori Roma senza l’argentino

Il 6 marzo 2026, l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L’operazione ha comportato una pausa di circa cinque settimane dall’attività agonistica. La squadra romana dovrà fare a meno dell’argentino durante questo periodo, senza che siano stati comunicati ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi di recupero.

Il venerdì 6 marzo 2026 ha segnato un momento di svolta negativa per l’attaccante argentino della Roma, Paulo Dybala, costretto a subire un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita oggi stesso, ha rivelato una lesione parziale del menisco esterno che richiederà cinque settimane di recupero. La notizia arriva dopo che il giocatore aveva già mostrato segni di dolore durante l’allenamento del giorno precedente, costringendo la dirigenza a prendere provvedimenti immediati per evitare peggioramenti. Questa nuova complicazione infortunistica si aggiunge a un percorso di guarigione già iniziato e interrotto bruscamente. Il calciatore dovrà saltare diverse gare di campionato e sfide europee, con un rientro previsto solo ad aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Infortunio Dybala, l’argentino si è operato al ginocchio: i tempi di recupero del giocatore della Roma. Quante partite salta l’argentinoOpenda Juve, l’attaccante bianconero continua a non convincere: il suo futuro sembra essere già scritto.

Dybala operato al ginocchio: la Roma di Gasperini perde l'argentinoUn infortunio di rilievo interessa Paulo Dybala, attaccante argentino, che sarà sottoposto a un intervento al ginocchio.

Contenuti e approfondimenti su Dybala operato.

Temi più discussi: Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane; Roma, non c'è pace per Dybala: l'argentino si è operato al ginocchio; Dybala, operazione al ginocchio per la rottura del menisco esterno: 45 giorni di stop -; Dybala operato per rottura del menisco esterno: ecco quando rientrerà.

Roma, Dybala operato al ginocchio: fuori per 5 settimane(Adnkronos) - Nuovo infortunio e nuova operazione per Paulo Dybala. L'attaccante argentino della Roma è stato sottoposto oggi, venerdì 6 marzo, ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro dopo ch ... msn.com

Dybala operato a Villa Stuart: tempi di recupero e partite saltateDybala ha subito un intervento al ginocchio sinistro dopo un fastidio in allenamento: l'artroscopia ha chiarito la natura della lesione e stabilito un percorso di riabilitazione di circa cinque settim ... notizie.it

Mariani sull’operazione di Dybala Il professor Pier Paolo Mariani, che ha operato Paulo Dybala al ginocchio sinistro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport spiegando i motivi dell’intervento e le condizioni dell’attaccante della Roma. Il chirurgo ha confermato - facebook.com facebook

Paulo #Dybala si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro con tempi di recupero stimati in circa 45 giorni: l'attaccante della #Roma salterà diverse partite cruciali e punta a rientrare sul terreno di gioco per la 35^ giornata. #calcionews2 x.com