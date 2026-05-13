Il sindaco ha definito il piano come una vera e propria mannaia e ha affermato che non ci saranno passi indietro, sottolineando che si tratta di una battaglia per la città. La vertenza Electrolux sta crescendo velocemente, superando i confini dell’azienda e coinvolgendo anche la sfera politica locale. La situazione si sta evolvendo in modo rapido e senza compromessi.

La vertenza Electrolux sfonda rapidamente il perimetro aziendale e travolge anche la politica locale. Al presidio e all’assemblea di ieri davanti allo stabilimento di viale Bologna non sono mancati amministratori e rappresentanti istituzionali del territorio. "Questa è un’altra alluvione – ha detto con forza il sindaco Gian Luca Zattini durante il presidio (foto sotto) –. Dopo quella dell’acqua, questa è l’alluvione del lavoro. Questa non è una fabbrica normale, è la storia industriale della città. Non stiamo parlando di 400 numeri, ma di famiglie che rischiano di entrare in una situazione drammatica che coinvolge tutti. Dobbiamo avere la consapevolezza che questa è una battaglia trasversale, che appartiene a tutti, senza colore politico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Durissimo il sindaco Zattini: "Il piano è una mannaia. Nessun passo indietro, è la battaglia della città"

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Si parla di: Durissimo il sindaco Zattini: Il piano è una mannaia. Nessun passo indietro, è la battaglia della città; Electrolux, sindaco, assessori e gruppi ‘La Civica Forlì Cambia’ e Pd al presidio dei lavoratori: la nostra solidarietà e vicinanza.

Il sindaco Zattini non demorde: Realizzeremo molto del dossier. Avanti su ’900, Eridania e PatronaSindaco Gian Luca Zattini, come va? Abbiamo perso. Sono in stazione, ma non mi butterò sotto al treno... (pausa) Ancona era la candidatura di cui, nelle ultime settimane, si parlava di più. Noi siamo ... ilrestodelcarlino.it