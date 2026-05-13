Drone esplode nella base Unifil di Naqoura con italiani danni alle strutture nessun ferito
Un drone si è schiantato e ha provocato un’esplosione all’interno del quartier generale della missione Unifil a Naqoura, nel sud del Libano, ieri 12 maggio. L’incidente ha causato danni alle strutture senza provocare feriti tra il personale presente, tra cui anche militari italiani. L’evento è stato attribuito a un drone presumibilmente appartenente a Hezbollah. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Esplosione all’interno del quartier generale Unifil. Nella giornata di ieri, 12 maggio, un drone attribuito presumibilmente a Hezbollah è esploso all’interno del quartier generale della missione Unifil a Naqoura, nel sud del Libano, dove opera anche il contingente italiano. Secondo quanto riferito, non si registrano feriti, ma l’esplosione ha provocato danni ad alcuni edifici della base. Altri episodi simili nei giorni precedenti. L’episodio non sarebbe isolato. Già domenica scorsa, infatti, un altro drone era precipitato in un’area aperta all’interno della stessa struttura militare senza causare conseguenze alle persone presenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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