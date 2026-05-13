Drone esplode nella base Unifil di Naqoura con italiani danni alle strutture nessun ferito

Un drone si è schiantato e ha provocato un’esplosione all’interno del quartier generale della missione Unifil a Naqoura, nel sud del Libano, ieri 12 maggio. L’incidente ha causato danni alle strutture senza provocare feriti tra il personale presente, tra cui anche militari italiani. L’evento è stato attribuito a un drone presumibilmente appartenente a Hezbollah. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le conseguenze dell’accaduto.

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