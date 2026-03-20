Hudson Williams torna in tv con la sua nuova serie, The Altruists, disponibile su Netflix. Dopo aver partecipato a Heated Rivalry, l’attore è diventato uno tra i più richiesti del momento. La miniserie, ancora poco conosciuta, è ora destinata a catturare l’attenzione degli spettatori. La produzione è stata annunciata di recente e la data di uscita è fissata per i prossimi mesi.

The Altruists non era sul vostro radar, ma da oggi lo sarà sicuramente. Infatti, in questa miniserie Netflix ci sarà Hudson Williams di Heated Rivalry, ormai uno degli attori più richiesti del momento. Anche se il suo non è un ruolo da protagonista, non c'è dubbio che i fan lo aspetteranno con impazienza per vederlo dare vita a un nuovo personaggio. Lo show si basa sulla storia vera di Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison, l'ex fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute FTX e la CEO di Alameda Research, che sono stati processati e condannati per frode quando è stato dimostrato che hanno utilizzato il denaro degli investitori per "pagare i creditori di Alameda, acquistare proprietà e fare investimenti e donazioni politiche", per un totale di circa 8 miliardi di euro, come riportato dalla BBC. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hudson Williams torna in tv dopo Heated Rivalry. Ecco cosa sappiamo di The Altruists, la sua nuova serie

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