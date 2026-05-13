Dopo 42 anni di onorato servizio ecco la pensione per il brigadiere Luigi Marcis

Il brigadiere Luigi Marcis conclude la sua carriera dopo 42 anni di servizio. Oggi, 13 maggio, segna il suo ultimo giorno in servizio presso il comando provinciale di Via Rismondo. La sua presenza nel reparto è stata costante per tutto questo tempo, accompagnata da un impegno continuo nel settore. La pensione rappresenta la fine di un percorso professionale durato oltre quattro decenni.

Oggi 13 maggio è l’ultimo giorno di servizio del brigadiere Luigi Marcis in servizio al comando provinciale di Via Rismondo. Dopo 42 anni, il sottufficiale va in pensione. Di origine sarda, dopo il primo corso di formazione, nel 1985 è stato destinato alla stazione carabinieri di Piazzola sul.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Como, in pensione i poliziotti Luigi Gentile e Roberto Bolla: il saluto della questura dopo anni al servizio della comunitàIl sostituto commissario Luigi Gentile e l’ispettore Roberto Bolla lasciano la polizia dopo anni di servizio tra indagini e rapporti con il...

Saluta l'Arma dopo 41 anni di servizio il brigadiere Antonio Settimo CelestinoSi congeda oggi, 25 aprile, il brigadiere capo qualifica speciale Antonino Settimo Celestino, dopo 41 anni di servizio attivo nell'Arma dei...