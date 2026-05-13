Domani | il viaggio di Maysoon Majidi
Domani si presenta come un momento di riflessione sul percorso di Maysoon Majidi, una figura che si distingue per il suo impegno nel promuovere valori legati alla sensibilità e alla comprensione. A Bergamo, si parla di un bisogno di recuperare il contatto con i principi fondamentali di umanità e ragione, spesso messi da parte in favore di norme rigide e procedure standardizzate.
Bergamo. Un ritorno necessario al buonsenso e all’umanità, che guardi oltre il limbo di fredde disposizioni legislative. Un ritorno al confronto umano prima che con leggi dello Stato in contrasto con una “legge morale”, è quello che nasce, come speranza futura, in “ Domani – Il Viaggio di Maysoon Majidi ”, di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio presentato giovedì 14 maggio all’Auditorium CULT!, in concorso alla 20ª edizione dell’Integrazione Film Festival, in programma a Bergamo fino al 16 maggio. Protagonista è Maysoon Majidi, attivista curda in fuga dal regime iraniano che, sbarcata in Italia, viene arrestata con l’accusa di essere una trafficante.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Domani - Il viaggio di Maysoon Majidi - Official Trailer
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