Domani | il viaggio di Maysoon Majidi

Domani si presenta come un momento di riflessione sul percorso di Maysoon Majidi, una figura che si distingue per il suo impegno nel promuovere valori legati alla sensibilità e alla comprensione. A Bergamo, si parla di un bisogno di recuperare il contatto con i principi fondamentali di umanità e ragione, spesso messi da parte in favore di norme rigide e procedure standardizzate.

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