DM 40 formazione ATA | 35 documenti da scaricare pronti all’uso utili per le segreterie

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibili 35 documenti relativi al DM 40, destinati alla formazione del personale ATA nelle scuole italiane. Questi materiali, facilmente scaricabili, sono pensati per facilitare le segreterie scolastiche e supportare le attività di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La misura fa parte del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, volto a migliorare le competenze del settore scolastico.

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Con il DM 40 il Ministero ha destinato risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Il team di Orizzonte Scuola ha elaborato 35 documenti pronti all’utilizzo. I documenti saranno scaricabili a questo indirizzo Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola”. Non. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate DM 38 formazione docenti e sussidi didattici: 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterieIl DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma...