DM 38 formazione docenti e sussidi didattici | 60 documenti pronti all’uso utili alle segreterie

Il DM 38 prevede fondi destinati alla formazione degli insegnanti e alla produzione di materiali didattici. Sono stati preparati 60 documenti pronti all’uso, pensati per essere utilizzati dalle segreterie scolastiche. Questi sussidi didattici sono stati realizzati per supportare le attività educative e facilitare l’organizzazione delle scuole. La misura mira anche a migliorare le competenze del personale docente attraverso percorsi formativi dedicati.

Il DM 38 destina risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell’ambito del Programma Nazionale “ Scuola e competenze 2021-2027”, nonché risorse per l’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d’uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo complementare“Per. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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