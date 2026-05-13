distretto umbria lazio

Durante il congresso lionistico di primavera tenutosi a Pomezia, i rappresentanti di Umbria, Lazio e Sardegna hanno eletto il nuovo primo vicegovernatore del Distretto Lions 108L. La decisione è stata presa dai delegati delle tre regioni e l’elezione riguarda Rolando Pannacci. La riunione ha coinvolto i membri del distretto provenienti dalle aree interessate.

UMBERTIDE Rolando Pannacci è stato eletto primo vicegovernatore del Distretto Lions 108L che comprende Umbria, Lazio e Sardegna dal congresso lionistico di primavera che ha riunito a Pomezia i delegati delle tre regioni. Il lionista umbertidese è risultato il candidato più votato, con 213 voti su 239 elettori, confermando il gramde consenso già ottenuto l’anno scorso quando fu eletto secondo vicegovernatore. Si tratta di un ruolo importantissimo, tappa verso l’elezione a governatore di Distretto, che avverrà nel 2027. Il congresso ha eletto anche Luigi Capezzone come governatore del Distretto Lions 108L e Sergio Quattrini, secondo vice. Pannacci, ex dirigente Telecom in pensione dal 2016 (settore "Salute, sicurezza e ambiente") è socio del Lions Club locale da oltre dieci anni, ricoprendo numerosi incarichi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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