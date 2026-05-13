Distinguished Gentleman’s Ride 2026 | gentildonne e gentiluomini in moto contro il cancro alla prostata

Anche nel 2026 si svolge il Distinguished Gentleman’s Ride, evento benefico che coinvolge appassionati di moto di tutto il mondo. L’obiettivo principale è raccogliere fondi destinati alla ricerca contro il cancro alla prostata. Partecipanti di entrambi i sessi si riuniscono per percorrere le strade in sella alle loro moto, contribuendo a una causa che riguarda la salute maschile. La manifestazione si svolge in diverse città, attirando un pubblico vario e numeroso.

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Domenica 17 maggio - in tutto il mondo - gentiluomini e gentildonne con la loro motocicletta sfileranno e si.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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The Distinguished Gentleman’s Ride, a Roma sarà un evento davvero specialeDomenica 17 maggio Roma ospiterà il The Distinguished Gentleman’s Ride 2026, evento internazionale che unisce moto modern classic e raccolta fondi per la salute maschile ... motorbox.com

Moto d’epoca, abiti eleganti e beneficenza: torna nel Varesotto la Distinguished Gentleman’s RideDomenica 17 maggio centinaia di motociclisti sfileranno da Angera a Volandia per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile. laprovinciadivarese.it