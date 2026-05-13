Discarica abusiva a Matierno | il candidato Bove denuncia l' emergenza igienico-sanitaria

Un'area all'aperto in via Fontana Genica, nel quartiere di Matierno, è stata segnalata come discarica abusiva. La denuncia è stata presentata da Mirko Bove, candidato del PSI alle elezioni comunali di Salerno. La presenza di rifiuti abbandonati ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni igienico-sanitarie del luogo. La questione è stata resa nota pubblicamente dal candidato, che ha evidenziato il problema senza ulteriori commenti.

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