Discarica abusiva a Matierno | il candidato Bove denuncia l' emergenza igienico-sanitaria

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area all'aperto in via Fontana Genica, nel quartiere di Matierno, è stata segnalata come discarica abusiva. La denuncia è stata presentata da Mirko Bove, candidato del PSI alle elezioni comunali di Salerno. La presenza di rifiuti abbandonati ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni igienico-sanitarie del luogo. La questione è stata resa nota pubblicamente dal candidato, che ha evidenziato il problema senza ulteriori commenti.

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Una discarica abusiva a cielo aperto in via Fontana Genica, nel quartiere di Matierno, è al centro della denuncia pubblica presentata da Mirko Bove, candidato del PSI al Consiglio comunale di Salerno. Bove ha effettuato un sopralluogo personale nell'area, documentando con foto e video la presenza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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