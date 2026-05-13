Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Paesaggio Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Natura 5 Pezzi 0b-840 – idea regalo inter
Un set di cinque quadri diamantati di grandi dimensioni, 100x60 cm, dedicato agli appassionati di Diamond Painting. Il pacchetto include kit completi con strass e cristalli, pensati per decorare soggiorno e camera con paesaggi naturali. Ideale come regalo, questa collezione si rivolge a chi desidera creare opere d’arte con dettagli 5D. Il prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la possibilità di realizzare quadri di grande formato senza particolari difficoltà.
Fai la collezione di ogni idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Crea un capolavoro di qualità museale, arricchisci la tua esperienza di pittura con diamanti con il nostro kit premium, progettato per artigiani esigenti che cercano dettagli ineguagliabili e una finitura lussuosa Fasi complete della produzione di diamond painting: 1. Apri la confezione e rimuovi il libro, i diamanti e gli strumenti 2. Controlla il codice dei diamanti e il simbolo corrispondente 3. Inserisci i diamanti nella custodia di plastica. Esponi solo l’area necessaria per evitare che la polvere si depositi su altre parti adesive. 4. Usa la penna per applicare i diamanti sul simbolo corrispondente sul coperchio 5.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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