Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Paesaggio Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Autunno 5 Pezzi 0b-846 – idea regalo inter

Un set di cinque quadri diamantati da 100x60 centimetri rappresenta paesaggi autunnali e può essere utilizzato come decorazione per soggiorno o camera. Il kit completo include tutti gli strass necessari per realizzare le immagini in stile crystal art. Questo prodotto si rivolge a persone adulte interessate a creare opere d’arte con diamantini, offrendo un’idea regalo per appassionati di crafting e decorazioni artistiche.

Fai la collezione di ogni idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: Crea un capolavoro di qualità museale, arricchisci la tua esperienza di pittura con diamanti con il nostro kit premium, progettato per artigiani esigenti che cercano dettagli ineguagliabili e una finitura lussuosa Fasi complete della produzione di diamond painting: 1. Apri la confezione e rimuovi il libro, i diamanti e gli strumenti 2. Controlla il codice dei diamanti e il simbolo corrispondente 3. Inserisci i diamanti nella custodia di plastica. Esponi solo l’area necessaria per evitare che la polvere si depositi su altre parti adesive. 4. Usa la penna per applicare i diamanti sul simbolo corrispondente sul coperchio 5.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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