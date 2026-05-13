Amo follemente Demi Moore e tutto quello che ha sempre interpretato sullo schermo e incarnato come personaggio. La amo non solo dai tempi di Ghost ma da quelli di St Elmo’s Fire, che forsi non tutti ricordano. Quando, giovane e selvaggia, faceva parte del Brat Pack, la generazione di giovani attori talentuosi e ribelli protagonisti a Hollywood negli anni ’80 (lei, Emilio Estevez, allora suo fidanzato, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Molly Ringwald). Qualcuno si è perso nel tragitto, altri sono ancora in pista. Proprio come Demi, che dopo essere diventata icona assoluta negli anni ’90, tra le attrici più richieste e pagate di quel decennio,...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Demi Moore scheletrica, la metamorfosi nella protagonista di The Substance

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