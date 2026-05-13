L'ex calciatore ha commentato la situazione delle squadre italiane in Champions League, osservando che Juventus e Roma si distinguono per un atteggiamento diverso rispetto alle altre contendenti. Ha inoltre commentato il momento difficile di Napoli e Milan, evidenziando i recenti risultati negativi ottenuti da entrambe le squadre. La sua analisi si concentra sulle differenze di approccio tra le squadre e sui recenti sviluppi nelle competizioni europee.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alessandro Del Piero analizza la volata Champions e fotografa il momento complicato vissuto da Napoli e Milan dopo gli ultimi risultati negativi. L’ex capitano della Juventus, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato come le ultime due giornate saranno decisive per capire quali squadre avranno più energie fisiche e mentali. Del Piero ha poi evidenziato anche l’ottimo momento del Como, protagonista di un finale di stagione molto positivo: «Il Como continua a vincere». Infine, Del Piero ha sottolineato quanto siano numerose le variabili che possono incidere nella corsa Champions: «Ovviamente le variabili che ti portano a vincere sono tante.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Del Piero sulla corsa Champions: “Juventus e Roma hanno un piglio diverso”

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