De Laurentiis pronto a far pesare a Conte i guai sportivi e quelli legati alla gestione finanziaria

Da napolipiu.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club sta affrontando un momento di incertezza, con il presidente che si prepara a mettere sotto pressione l'allenatore riguardo ai problemi sportivi e alle questioni finanziarie della squadra. La situazione ha portato a dubbi e tensioni all’interno della società, mentre le discussioni interne si fanno più intense. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulla possibile evoluzione dei fatti.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si ritrova improvvisamente immerso nei dubbi. La qualificazione Champions è ancora da conquistare, il rendimento dell’ultimo mese ha riacceso tensioni e interrogativi, mentre Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro di Antonio Conte e sul nuovo progetto tecnico da costruire. È questo il quadro tracciato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, all’interno dell’analisi dedicata al momento delicatissimo della squadra azzurra. Secondo quanto raccontato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli ha sprecato troppe occasioni per chiudere serenamente il discorso Champions.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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De Laurentiis A GAMBA TESA su CONTE: Ecco La Verità

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