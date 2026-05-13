Il club sta affrontando un momento di incertezza, con il presidente che si prepara a mettere sotto pressione l'allenatore riguardo ai problemi sportivi e alle questioni finanziarie della squadra. La situazione ha portato a dubbi e tensioni all’interno della società, mentre le discussioni interne si fanno più intense. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli sulla possibile evoluzione dei fatti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si ritrova improvvisamente immerso nei dubbi. La qualificazione Champions è ancora da conquistare, il rendimento dell’ultimo mese ha riacceso tensioni e interrogativi, mentre Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro di Antonio Conte e sul nuovo progetto tecnico da costruire. È questo il quadro tracciato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, all’interno dell’analisi dedicata al momento delicatissimo della squadra azzurra. Secondo quanto raccontato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, il Napoli ha sprecato troppe occasioni per chiudere serenamente il discorso Champions.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - De Laurentiis pronto a far pesare a Conte i guai sportivi e quelli legati alla gestione finanziaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

De Laurentiis A GAMBA TESA su CONTE: Ecco La Verità

Notizie correlate

Leggi anche: De Laurentiis si farà trovare pronto: Farioli e Italiano in cima alla lista per sostituire Conte (Sportmediaset)

Leggi anche: Rai, Conte è la prima scelta per la Nazionale e De Laurentiis è pronto a lasciarlo andare

Temi più discussi: Conte, è la prima volta in carriera: De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli; Conte, parti o resti? De Laurentiis pronto a rifondare il suo Napoli – TS; Napoli, Antonio Conte e De Laurentiis: un nuovo inizio; Adl-Sarri: contatto per il dopo Conte.

Casting ds #Roma per il post-Massara: sparisce dalla lista il nome di #Giuntoli. Il preferito è sempre #Manna, ma De Laurentiis fa muro ed è pronto ad aumentargli lo stipendio per tenerlo al #Napoli. Alternative pronte: D'Amico ( #Atalanta) e Palmieri ( #Sassuo x.com

Napoli, il piano di De Laurentiis: Zeballos in cima e giovani crack. E non sarà un mercato low costConte ha parlato con Tevez per Zeballos, Alajbegovic nel mirino, Lang e Lucca pronti a rientrare. De Laurentiis vuole giovani crack. reddit

Conte, è la prima volta in carriera: De Laurentiis pronto a rivoluzionare il NapoliMonte ingaggi troppo alto a causa degli over 30. Addio a Juan Jesus, Spinazzola e Lukaku, dubbi su De Bruyne e Meret ... tuttosport.com

Napoli, Conte decide tutto: Sarri pronto a tornare in azzurroConte e De Laurentiis verso l’incontro decisivo, Sarri apre al ritorno al Napoli: possibile domino sulle panchine di Serie A. europacalcio.it