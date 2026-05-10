Helena Prestes è stata chiamata in causa in relazione a una conversazione con Javier Martinez, con l’accusa di non aver mai scambiato parole con lui. I due si sono incontrati e hanno iniziato una relazione nel 2024, durante il reality show Grande Fratello, vinto da un’altra concorrente. La questione è diventata oggetto di discussione pubblica e ha portato a una replica diretta di Prestes.

Helena Prestes e Javier Martinez si sono conosciuti e innamorati nel 2024 durante l'edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Gli Helevier - cosi si fanno chiamare in rete - stanno insieme da ormai un anno e mezzo e da poche settimane sono andati a vivere a Lecco dopo una breve esperienza a Terni dove lui giocava per la squadra locale di pallavolo. Nelle ultime ore, la modella influencer è tornata a difendere la sua storia d'amore col pallavolista argentino. Tutto è iniziato quando un utente ha attaccato Helena Prestes mentre stava facendo una live su Tiktok. Il leone da tastiera ha accusato l'ex gieffina di non parlare mai con Jsvier Martinez.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes sotto accusa: “Non parli mai con Javier Martinez”, la replica di lei

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