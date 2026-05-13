Dario D’Ambrosi l’intervista al regista | La follia non va estetizzata va guardata negli occhi

In un’intervista, il regista ha parlato del suo lavoro, sottolineando che la follia non deve essere estetizzata ma osservata da vicino. Si è soffermato sulla sua esperienza di quarant’anni, che comprende il film Il Principe della follia e il Teatro Patologico. Ha spiegato come le sue opere intendano rappresentare in modo diretto e senza filtri le diverse sfaccettature della mente umana.

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C’è un momento preciso, durante l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Dario D’Ambrosi, in cui il discorso smette di essere un’intervista sul cinema e diventa qualcos’altro. Succede quando pronuncia la parola “tsunami”. Non per retorica, non per cercare un’immagine efficace, ma perché non trova un termine più esatto per descrivere ciò che accade dentro una famiglia quando irrompono la malattia mentale, la disabilità psichica, il crollo improvviso della normalità. Poi, quasi senza accorgersene, corregge il tiro: il peggio, dice, non è nemmeno l’onda iniziale. È quella di ritorno. Quella che arriva dopo. Quella che resta. È lì che si comprende davvero Il Principe della follia, il nuovo film del fondatore del Teatro Patologico al cinema dal 14 maggio con Notorious Pictures.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dario D’Ambrosi, l’intervista al regista: “La follia non va estetizzata, va guardata negli occhi” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anteprima nazionale a Jesi per “Il Principe della Follia”, film girato nelle Marche scritto e diretto da Dario D’Ambrosi Temi più discussi: DAmbrosi: teatro-terapia italiana allONU e film sulla follia; Dario D’Ambrosi porta la teatroterapia verso l’ONU: il 14 maggio esce Il Principe della Follia; Anteprima nazionale a Jesi per Il Principe della Follia, film girato nelle Marche scritto e diretto da Dario D’Ambrosi; Anteprima nazionale a Jesi per Il Principe della Follia, il nuovo film di Dario D’Ambrosi. Il principe della follia, l'opera visionaria di Dario D'Ambrosi che sfida lo sguardo sulla diversitàTra noir e grottesco, il fondatore del Teatro Patologico mette in scena il viaggio febbrile di una famiglia-circo che trasforma il dolore in una domanda d'amore. Dal 14 maggio al cinema. mymovies.it Il Principe della Follia, a Jesi l’anteprima nazionale del film girato nelle MarcheFILM - Al cinema Multiplex Giometti il 12 maggio. Il presidente della Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission, Andrea Agostini: «Un’opera potente che trasforma la sofferenza in bellezza» ... cronachefermane.it