Dall' Ossola alla Svizzera senza frontiere | la Via Francisca diventa una nuova meta turistica

Una nuova iniziativa mira a collegare il novarese e il Canton Ticino attraverso la valorizzazione della storica Via Francisca, un percorso che attraversa le due aree senza confini ufficiali. L’obiettivo è promuovere il turismo lento, favorendo escursioni tra i territori e mettendo in evidenza il patrimonio storico condiviso. La proposta prevede la creazione di percorsi e servizi per i visitatori che desiderano scoprire questa strada senza barriere geografiche.

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Unire il novarese e il Canton Ticino attraverso le tracce di una storia comune, ignorando i confini e puntando sul turismo lento. È questo l'obiettivo di TRA-ME ("tracce di meraviglie"), il progetto Interreg da oltre 1,4 milioni di euro che intende trasformare l’antica Via Francisca Novarese in.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dall’ansia di Milano alla Svizzera: la sfida per una nuova vitaUn istruttore di nuoto e giornalista di 37 anni, originario della Toscana ma cresciuto nell’area milanese, ha scelto di stabilirsi a Zurigo per... One Piece, Chopper diventa ambasciatore ufficiale di Medici Senza FrontiereQuando la finzione incontra la realtà, nascono collaborazioni che vanno oltre l'intrattenimento: è il caso di One Piece, che attraverso uno dei suoi... Argomenti più discussi: Ricercato per stalking sorpreso sul treno: 36enne arrestato dalla polizia; Ricercato per stalking era su un treno a Domodossola: arrestato un uomo di 36 anni; Controlli alla frontiera, arrestato 36enne condannato per atti persecutori; La Polizia di Stato di Domodossola arresta un uomo ricercato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna - Polizia di Stato. Dall'Ossola alla Svizzera senza frontiere: la Via Francisca diventa una nuova meta turisticaUnire il novarese e il Canton Ticino attraverso le tracce di una storia comune, ignorando i confini e puntando sul turismo lento. È questo l'obiettivo di TRA-ME (tracce di meraviglie), il progetto I ... novaratoday.it