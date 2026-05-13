Cyber crime maxi blitz a Napoli | 29 misure cautelari

A Napoli un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari nei confronti di individui coinvolti in un'associazione a delinquere specializzata in crimini informatici. Gli arresti sono stati disposti per reati di accesso abusivo a sistemi informatici e traffico di dati riservati. L'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione che operava nel settore del cybercrime, con specifiche responsabilità e ruoli tra i membri.

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Napoli, associazione a delinquere informatica: eseguite 29 misure cautelari per accessi abusivi e traffico di dati riservati. Napoli, vasta operazione contro la criminalità informatica. È scattata nella mattinata odierna una vasta operazione della Polizia di Stato, eseguita su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nei territori delle province di Napoli, Ferrara, Bolzano, Roma e Belluno. Gli investigatori stanno dando esecuzione a un’ ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea – Sezione per la Criminalità Informatica. Il provvedimento riguarda complessivamente 29 indagati, ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cyber crime, maxi blitz a Napoli: 29 misure cautelari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi blitz anticamorra a Napoli: misure cautelari per 71 persone, colpiti i clan Mazzarella e Alleanza di SecondiglianoMaxi blitz all’alba a Napoli contro le organizzazioni camorristiche attive nel centro cittadino e nella provincia. Si parla di: Cybercrime, maxi operazione della Polizia in cinque città - Punto!. Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al TuscolanoL'operazione dei carabinieri è scattata alle prime luci dell'alba. L'organizzazione aveva assoldato un killer arrivato dalla Spagna. Sventata una faida tra clan ... romatoday.it Maxi blitz antimafia a Palermo, 181 arresti nella notteCoinvolti diversi mandamenti, che stavano tentando di ricostruire la Cupola provinciale. I boss in carcere e quelli ancora liberi comunicavano tramite smartphone di ultima generazione con software ... lettera43.it