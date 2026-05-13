Il governo ha annunciato che non richiederà l’autorizzazione del Parlamento per avviare una nuova missione militare nel Golfo di Hormuz. Tuttavia, si impegna a condividere con le istituzioni tutte le decisioni riguardanti questo intervento, mantenendo un confronto aperto e trasparente. La comunicazione arriva in un momento di tensione nella regione, con l’obiettivo di garantire che le azioni siano chiaramente condivise con le rappresentanze parlamentari.

Non chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l’impegno del governo per la pace. Il ministro degli esteri Antonio Tajani lo spiega subito, sin dall’inizio dell’audizione assieme al collega Guido Crosetto dinanzi alle commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato. Una mattinata in cui se da un lato i titolari di esteri e difesa hanno disteso auspici e progettualità della strategia governativa sulla crisi in Iran, dall’altro non sono mancati momenti di strumentalizzazione politica, come quando Tajani è stato più volte interrotto da un esponente dell’opposizione a cui ha replicato duramente.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Crosetto-Tajani, così il governo fa rotta sulla sicurezza a Hormuz

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