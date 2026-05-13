Cristina Valcanover vive nella savana col marito Masai | In mezzo al nulla sono felice lo rifarei mille volte
Cristina Valcanover si trova attualmente in un villaggio masai della Tanzania, dove vive con suo marito. Ha raccontato che, dopo un viaggio nel paese, ha deciso di stabilirsi lì e di considerare quella comunità come la sua casa. La sua scelta di vivere nella savana, lontano dai centri urbani, l'ha resa felice e pronta a rifare quella decisione più volte.
Un viaggio in Tanzania ha cambiato per sempre la vita di Cristina. Oggi vive nel villaggio masai di suo marito: "La mia casa è qua" ha detto a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it
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