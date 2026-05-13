Cristina Valcanover vive nella savana col marito Masai | In mezzo al nulla sono felice lo rifarei mille volte

Cristina Valcanover si trova attualmente in un villaggio masai della Tanzania, dove vive con suo marito. Ha raccontato che, dopo un viaggio nel paese, ha deciso di stabilirsi lì e di considerare quella comunità come la sua casa. La sua scelta di vivere nella savana, lontano dai centri urbani, l'ha resa felice e pronta a rifare quella decisione più volte.

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