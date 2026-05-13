Crisi occupazionale delle Fonderie Pisano | il Commissario Panico incontra il presidente dell’Asi

Il Commissario Straordinario delle Fonderie Pisano ha incontrato questa mattina il presidente dell’Asi in un colloquio che si è svolto a Palazzo di Città. La riunione si è concentrata sulla situazione aziendale delle fonderie, in vista dell’appuntamento fissato per il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e della società, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

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Riflettori puntati sulla crisi aziendale delle Fonderie Pisano: in vista della riunione programmata il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Commissario Straordinario, Vincenzo Panico, ha incontrato stamattina, a Palazzo di Città, il presidente dell’Asi Antonio.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fonderie Pisano, protesta a Salerno: lavoratori in piazza per il futuro occupazionaleTempo di lettura: < 1 minutoDa via dei greci si è spostata per le vie del centro della città di Salerno questa mattina la protesta dei lavoratori... Fonderie Pisano, incontro con i rappresentanti sindacali nella sede AsiIl segretario regionale del Pd, Piero De Luca, e il Presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti, hanno risposto alla richiesta di incontro delle... Temi più discussi: Il futuro di Fonderie Pisano passa per l’Irpinia; Vertenza Fonderie Pisano, stoccate alla Regione: Soluzioni, non alibi; Vertenze ex ArcelorMittal e Menarini, i lavoratori e le lavoratrici chiedono di incontrare il presidente Roberto Fico; Da Stellantis Pomigliano alla Denso: in Campania quasi 10mila lavoratori a rischio. Fonderie Pisano, vertenza in stallo: Fiom Cgil chiede una svolta immediataStampa La vertenza delle Fonderie Pisano entra nella fase più delicata, con il fronte sindacale che alza il livello dello scontro e chiede un’accelerazione decisiva sul futuro dello stabilimento e dei ... salernonotizie.it Fonderie, scontro sui dati: Pisano al contrattacco. Nel mirino i rilievi ArpacLo scontro si riaccende. A Salerno, sul caso Fonderie Pisano, il confronto si sposta sui numeri e sulla loro interpretazione. Flaviano Pisano contesta duramente l’analisi dei dati ARPAC diffusa ... salernonotizie.it