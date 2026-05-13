Crisi occupazionale delle Fonderie Pisano | il Commissario Panico incontra il presidente dell’Asi
Il Commissario Straordinario delle Fonderie Pisano ha incontrato questa mattina il presidente dell’Asi in un colloquio che si è svolto a Palazzo di Città. La riunione si è concentrata sulla situazione aziendale delle fonderie, in vista dell’appuntamento fissato per il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La discussione ha coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e della società, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.
Riflettori puntati sulla crisi aziendale delle Fonderie Pisano: in vista della riunione programmata il 18 maggio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Commissario Straordinario, Vincenzo Panico, ha incontrato stamattina, a Palazzo di Città, il presidente dell’Asi Antonio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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