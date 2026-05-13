Crisi e licenziamenti alla Electrolux | a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli

Da monzatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi e i licenziamenti alla Electrolux di Solaro coinvolgono anche alcuni lavoratori residenti nel comune di Ceriano Laghetto. Il Comune ha deciso di intervenire sostenendo i dipendenti dell’azienda, che si trovano a rischio di perdere il lavoro. Nello stabilimento, situato vicino al territorio comunale, lavorano numerosi residenti del borgo brianzolo. La situazione ha portato le autorità locali a prendere posizione in difesa dei dipendenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Comune di Ceriano Laghetto scende in campo al fianco dei lavoratori della Electrolux di Solaro. In quello stabilimento pressoché attaccato a Ceriano Laghetto ci sono anche tanti residenti del borgo brianzolo che lavorano. Una multinazionale alle porte della Brianza che conta circa 700.🔗 Leggi su Monzatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Crisi Electrolux e 400 posti di lavoro a rischio, il sindaco Zattini al presidio con centinaia di operai: "Questa è un'altra alluvione"

Temi più discussi: Crisi e licenziamenti alla Electrolux: a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli; Cassa integrazione e licenziamenti, la Cgil: Crisi profonda, servono nuove politiche industriali; La Pavoni verso il Veneto, Smeg non si presenta al confronto: Licenziamento mascherato; Crisi Electrolux, il momento più buio: l'azienda annuncia 1.700 licenziamenti.

crisi e licenziamenti allaCrisi McQueen, il Comune scende in piazza con i lavoratori e firma un documento contro i licenziamentiLa vertenza che coinvolge Alexander McQueen approda ufficialmente anche sul piano politico istituzionale. Dopo l’audizione di oggi pomeriggio dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori in commi ... lavocedinovara.com

crisi e licenziamenti allaPd e Cgil all’attacco su Electrolux: No a Urso, dossier a palazzo ChigiSchlein chiede il ritiro degli esuberi annunciati. Sullo sfondo resta la crisi di un mercato dominato da prodotti low cost ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web