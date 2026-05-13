Crisi e licenziamenti alla Electrolux | a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli
La crisi e i licenziamenti alla Electrolux di Solaro coinvolgono anche alcuni lavoratori residenti nel comune di Ceriano Laghetto. Il Comune ha deciso di intervenire sostenendo i dipendenti dell’azienda, che si trovano a rischio di perdere il lavoro. Nello stabilimento, situato vicino al territorio comunale, lavorano numerosi residenti del borgo brianzolo. La situazione ha portato le autorità locali a prendere posizione in difesa dei dipendenti.
Il Comune di Ceriano Laghetto scende in campo al fianco dei lavoratori della Electrolux di Solaro. In quello stabilimento pressoché attaccato a Ceriano Laghetto ci sono anche tanti residenti del borgo brianzolo che lavorano. Una multinazionale alle porte della Brianza che conta circa 700.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Crisi Electrolux e 400 posti di lavoro a rischio, il sindaco Zattini al presidio con centinaia di operai: "Questa è un'altra alluvione"
Temi più discussi: Crisi e licenziamenti alla Electrolux: a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli; Cassa integrazione e licenziamenti, la Cgil: Crisi profonda, servono nuove politiche industriali; La Pavoni verso il Veneto, Smeg non si presenta al confronto: Licenziamento mascherato; Crisi Electrolux, il momento più buio: l'azienda annuncia 1.700 licenziamenti.
Crisi e licenziamenti alla Electrolux: a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli ift.tt/O6N8rBm ift.tt/fp2Wga4 x.com
Crisi ADC negli Usa, tra licenziamenti e accuse di molestie Dalla denuncia legale da 117 pagine alle accuse di insabbiamento e retorica estremista, il crollo interno travolge la ADC, storica organizzazione degli arabo-americani Leggi l'articolo completo qu facebook
Crisi McQueen, il Comune scende in piazza con i lavoratori e firma un documento contro i licenziamentiLa vertenza che coinvolge Alexander McQueen approda ufficialmente anche sul piano politico istituzionale. Dopo l’audizione di oggi pomeriggio dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori in commi ... lavocedinovara.com
Pd e Cgil all’attacco su Electrolux: No a Urso, dossier a palazzo ChigiSchlein chiede il ritiro degli esuberi annunciati. Sullo sfondo resta la crisi di un mercato dominato da prodotti low cost ... repubblica.it