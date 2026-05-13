Crisi e licenziamenti alla Electrolux | a rischio anche centinaia di lavoratori brianzoli

La crisi e i licenziamenti alla Electrolux di Solaro coinvolgono anche alcuni lavoratori residenti nel comune di Ceriano Laghetto. Il Comune ha deciso di intervenire sostenendo i dipendenti dell’azienda, che si trovano a rischio di perdere il lavoro. Nello stabilimento, situato vicino al territorio comunale, lavorano numerosi residenti del borgo brianzolo. La situazione ha portato le autorità locali a prendere posizione in difesa dei dipendenti.

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