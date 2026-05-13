Lunedì 11 maggio, il Wall Street Journal ha rivelato che gli Emirati Arabi Uniti hanno portato avanti attacchi militari segreti contro l’Iran, chiudendo un mese di indagini e speculazioni. L’articolo descrive come le operazioni siano state condotte senza annunci pubblici e con modalità che suggeriscono un coinvolgimento diretto dei paesi coinvolti. La notizia si inserisce nel quadro più ampio della crisi di Hormuz, che coinvolge diversi attori nella regione.

Lunedì 11 maggio, il Wall Street Journal ha pubblicato un’inchiesta che chiude un copione durato un mese: gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari segreti contro l’ Iran. Tra i bersagli la raffineria di Lavan Island, centrata l’8 aprile. Il WSJ usa il plurale: «strikes». Non un colpo isolato, una campagna, e per di più condotta poche ore dopo il cessate il fuoco. Un po’ come il pugile che tira un cazzotto dopo il gong. Il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Ansa). L’attacco segreto degli Emirati contro l’Iran. La cronologia è importante. L’8 aprile, quando negli Emirati è mezzanotte, Donald Trump pubblica su Truth Social l’accordo di cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Crisi di Hormuz: il tramonto degli Emirati e la scommessa persa di Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Dall’uscita degli Emirati dall’Opec alla crisi di Hormuz. Lo scenario energetico visto da PelandaPerché gli Emirati arabi uniti hanno deciso di uscire dall’Opec? E quali le conseguenze per il mercato globale dell’energia, mai così tanto sotto...

Meloni incontra il presidente degli Emirati: focus su conflitto e sicurezza nello Stretto di HormuzSi è conclusa negli Emirati Arabi Uniti la missione internazionale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo le tappe in Arabia Saudita e...

Temi più discussi: Crisi energetica, le scorte di carburante stanno per finire ma la Ue non sa quando: mancano dati aggiornati e condivisi; Energia, l’esperto: perché il prezzo del gas ad aprile scende nonostante la crisi di Hormuz; Hormuz. La crisi di oggi, letta con lo sguardo di ieri per un futuro sovrano – Le Taurillon; Hormuz e la crisi dei prezzi: tra shock logistici reali e asimmetrie finanziarie.

Trump-Xi, il vertice che può salvare Hormuz: Iran, deterrenza nucleare e crisi dell’ordine occidentale x.com

Quali passi ha intrapreso il tuo governo da quando è iniziata la saga del blocco dello Stretto di Hormuz? - reddit.com reddit

L’Europa guarda ad Aspides per rispondere alla crisi di HormuzLa crisi nello Stretto di Hormuz riporta la sicurezza marittima al centro dell’agenda europea. La missione Aspides, già attiva nel Mar Rosso, potrebbe essere estesa e rafforzata con nuove navi messe a ... formiche.net

Iran, Crosetto e Tajani alle Camere: «Nessuna missione militare nello Stretto di Hormuz senza il via libera del Parlamento»L’informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa alle Camere: nessuna missione militare nel Golfo senza tregua e voto del Parlamento. Il governo intanto lavora a misure cautelari: in movimento d ... milanofinanza.it