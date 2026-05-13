La Generazione Z continua a affrontare sfide legate alla stabilità lavorativa, tra salari bassi, contratti a termine e impieghi occasionali. Nonostante l'interesse per settori come la creator economy e le criptovalute, non si registrano segnali di un miglioramento immediato delle condizioni occupazionali. Le scelte di questa fascia di giovani sembrano più orientate a strategie alternative, senza che queste soluzioni offrano garanzie di stabilità a lungo termine.

Articolo. Tra precarietà, bassi salari e lavori secondari, la Gen Z non sta abbandonando il lavoro dipendente: sta cercando di sopravvivere Questa storia ha il pregio di sembrare moderna, il fascino dell’ottimismo e il difetto di essere sostanzialmente una proiezione dei desideri di chi la racconta. Perché quello che i dati mostrano, quando li si va a guardare davvero, trasforma un presunto cambio di paradigma valoriale in qualcosa di molto meno entusiasmante: una serie di adattamenti obbligati a un mercato del lavoro che ha smesso di remunerare decentemente il lavoro. Il «Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025», condotto su oltre ventimila persone in quarantaquattro Paesi, registra che il 48% della Gen Z e il 46% dei Millennials non si sentono finanziariamente sicuri.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Creator economy e criptovalute non salveranno i giovani dal precariato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Meno certezze e più evoluzione: cambia l’equilibrio nella creator economyTempo di lettura: 5 minutiNegli ultimi anni il mercato delle piattaforme per creator ha vissuto una crescita esplosiva, trainata soprattutto da nomi...

Creator economy: il boom dei micro-influencer. Fondamentali l’etica e le collaborazioni duratureRoma, 18 marzo 2026 – Brand sempre più attenti alla scelta dei creator, privilegiando trasparenza e valori, le comunità di nicchia dei...

Si parla di: Crisi su YouTube crypto: Persino durante il bear market del 2018 avevo il doppio delle visualizzazioni.

Creator economy e criptovalute non salveranno i giovani dal precariatoN ei supplementi economici, nei convegni dedicati alle risorse umane e nei profili LinkedIn di chi si occupa di «futuro del lavoro» circola da qualche anno una storiella sul « nuovo rapporto dei giova ... ecodibergamo.it

AI, creator economy e startup: il WMF 2026 accende il futuro dell’innovazione digitaleWMF – We Make Future, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere, si conferma contenitore di eventi anche per l’edizione 2026, con una proposta che integra eventi tematici ... engage.it