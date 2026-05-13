cosa prevede il decreto carburanti diventato legge

La Camera ha approvato martedì la conversione in legge del decreto carburanti, approvato il 18 marzo, con 147 voti favorevoli e 79 contrari. La decisione segue un iter parlamentare che ha portato all’adozione definitiva del provvedimento. La legge riguarda misure legate ai prezzi dei carburanti e alle modalità di intervento sul mercato. La votazione si è conclusa con una maggioranza favorevole, mentre alcuni gruppi si sono opposti.

La Camera ha dato il via libera martedì alla conversione in legge del decreto carburanti del 18 marzo, con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Il decreto disponeva per venti giorni, dal 19 marzo al 7 aprile, il taglio delle accise su benzina e gasolio per 24,4 centesimi, misura prorogata dal governo con altri due decreti. Il testo era stato emanato in risposta alla crisi energetica globale e al rialzo dei prezzi dovuti al blocco dello Stretto di Hormuz nel contesto della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il provvedimento approvato martedì introduce per tre mesi un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi dei carburanti. Si introducono comunicazioni giornaliere e si vietano rincari infragiornalieri.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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