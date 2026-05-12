Il decreto carburanti è legge | dai crediti d’imposta ai tagli ai ministeri ecco cosa prevede
Il decreto carburanti è stato approvato e ora è legge, dopo l’ok definitivo della Camera con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Il testo, noto come Dl 332026, comprende misure come crediti d’imposta e riduzioni di budget per alcuni ministeri. La decisione è stata presa dopo un iter parlamentare durato diverse settimane, con il voto finale che ha confermato l’adozione delle nuove disposizioni.
Il primo decreto carburanti è diventato legge. L’ok al testo (il Dl 332026) è arrivato anche alla Camera, con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Si tratta del provvedimento che ha tagliato le accise su gasolio e benzina di 24,4 centesimi al litro dal 19 marzo al 7 aprile. Che - oltre a quell’intervento temporaneo, poi prorogato - ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasportatori e per le imprese nel settore della pesca e ha rafforzato i controlli contro le speculazioni. Partiamo dalle agevolazioni, che devono essere ancora attivate con dei decreti attuativi. È stato riconosciuto, alle imprese del settore dell’autotrasporto, un credito d’imposta «commisurato alla maggiore spesa» sul gasolio sostenuta a marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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