Il decreto carburanti è legge | dai crediti d’imposta ai tagli ai ministeri ecco cosa prevede

Il decreto carburanti è stato approvato e ora è legge, dopo l’ok definitivo della Camera con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Il testo, noto come Dl 332026, comprende misure come crediti d’imposta e riduzioni di budget per alcuni ministeri. La decisione è stata presa dopo un iter parlamentare durato diverse settimane, con il voto finale che ha confermato l’adozione delle nuove disposizioni.

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Il primo decreto carburanti è diventato legge. L’ok al testo (il Dl 332026) è arrivato anche alla Camera, con 147 voti favorevoli e 79 contrari. Si tratta del provvedimento che ha tagliato le accise su gasolio e benzina di 24,4 centesimi al litro dal 19 marzo al 7 aprile. Che - oltre a quell’intervento temporaneo, poi prorogato - ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasportatori e per le imprese nel settore della pesca e ha rafforzato i controlli contro le speculazioni. Partiamo dalle agevolazioni, che devono essere ancora attivate con dei decreti attuativi. È stato riconosciuto, alle imprese del settore dell’autotrasporto, un credito d’imposta «commisurato alla maggiore spesa» sul gasolio sostenuta a marzo, aprile e maggio rispetto al mese di febbraio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il decreto carburanti è legge: dai crediti d’imposta ai tagli ai ministeri, ecco cosa prevede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dl carburanti, ok del Senato: dai crediti d’imposta (ancora da attuare) ai tagli ai ministeri Decreto Caro carburanti: crediti d’imposta, taglio delle accise. Tutte le misureIl Decreto – Legge 3 aprile 2026 numero 42 contiene una serie di misure di sostegno al tessuto economico – produttivo italiano colpito dall’aumento... Argomenti più discussi: D.L. 33/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali; Taglio accise, arriva il nuovo decreto: 191,2 milioni dall’extragettito Iva; Carburanti, ok decreto ministeriale per proroga accise fino al 22 maggio; Accise carburanti, dal Mef ok al decreto per la proroga del taglio fino al 22 maggio. Nuovo intervento del Governo sui carburanti per contenere il caro energia. Da oggi è entrato in vigore il decreto carburanti ter, che proroga il taglio delle accise su benzina e diesel fino al 22 maggio. Si tratta della terza misura consecutiva adottata dal Govern x.com Cgia, rincari carburanti: luce e gas costano agli italiani 29 miliardi - reddit.com reddit Via libera della Camera al primo decreto carburanti, è legge(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Via libera della Camera al primo decreto carburanti che diventa legge. L'Aula ha approvato il provvedimento con 147 voti a favore e 79 contrari. Viene così convertito in legge ... corrieredellosport.it