Nel nuovo numero di COSE Spiegate bene, disponibile in libreria da oggi, si approfondisce il rapporto tra allevamento e produzione di cosmetici. L’articolo analizza come le pratiche agricole e zootecniche incidano sul paesaggio, sull’economia locale e sulle scelte di consumo quotidiane. Viene spiegato in che modo alcune materie prime di origine animale vengono impiegate nel settore cosmetico e quali implicazioni questo ha per il settore stesso.

È una delle storie raccontate nel nuovo numero di COSE Spiegate bene, da oggi in libreria: per capire come agricoltura e allevamento influenzano il paesaggio, l’economia e le nostre abitudini quotidiane. Il distretto cosmetico più importante d’Italia non è a Milano o Roma. È a Cremona, in mezzo alla pianura padana, a pochi chilometri da alcuni dei più grandi allevamenti di bovini e suini del paese. Non è un caso: gli scarti della macellazione – grassi, pelli, ossa – diventano materia prima per le bioraffinerie, che li trasformano in ingredienti per creme, rossetti e shampoo. È una filiera industriale enorme e poco visibile, ed è una storia...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’entra l’allevamento con i cosmetici?

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