È partito l’8 aprile 2026 il nuovo buono fruttifero postale Premium 4 anni, una delle emissioni più attese della stagione primaverile nel comparto del risparmio garantito. L’offerta, disponibile per un periodo limitato, resterà sottoscrivibile fino al 7 maggio, salvo chiusura anticipata. Una finestra breve che conferma la strategia di Poste Italiane: creare prodotti mirati, con condizioni più favorevoli, per attrarre nuova liquidità in tempi definiti. Il nuovo buono fruttifero postale Il nuovo buono si inserisce nel solco della tradizione dei titoli postali, strumenti storicamente apprezzati dalle famiglie italiane per la loro semplicità e per la garanzia statale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Buoni fruttiferi postali, arriva il "Premium 4 anni": rendimenti e a chi conviene investire

Investire 7.000 euro in buoni fruttiferi postali conviene? Quali danno i rendimenti più altiI buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento garantiti dallo Stato, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati...

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Dopo l'intervento del fabbro, una donna di 93 anni si è ritrovata senza quattro buoni fruttiferi dal valore di 80mila euro - facebook.com facebook

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