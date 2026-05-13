Confesercenti per la città di Ostuni | scelta la nuova referente

Confesercenti ha annunciato la nomina di Angelica Milone come nuova referente per la città di Ostuni. La scelta si basa sulla sua esperienza nel commercio di vicinato e sulla conoscenza approfondita del territorio. La referente assumerà il ruolo di rappresentante dell’associazione nella zona, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative a livello locale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

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