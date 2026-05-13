Confesercenti per la città di Ostuni | scelta la nuova referente

Da brindisireport.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confesercenti ha annunciato la nomina di Angelica Milone come nuova referente per la città di Ostuni. La scelta si basa sulla sua esperienza nel commercio di vicinato e sulla conoscenza approfondita del territorio. La referente assumerà il ruolo di rappresentante dell’associazione nella zona, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative a livello locale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.

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OSTUNI - È Angelica Milone la nuova referente Confesercenti per la città di Ostuni, scelta che valorizza competenza, conoscenza del territorio e una lunga esperienza nel commercio di vicinato. La designazione si inserisce nel percorso avviato con il suo ingresso nella Presidenza Provinciale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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