Confesercenti per la città di Ostuni | scelta la nuova referente
Confesercenti ha annunciato la nomina di Angelica Milone come nuova referente per la città di Ostuni. La scelta si basa sulla sua esperienza nel commercio di vicinato e sulla conoscenza approfondita del territorio. La referente assumerà il ruolo di rappresentante dell’associazione nella zona, con l’obiettivo di coordinare le attività e le iniziative a livello locale. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione.
OSTUNI - È Angelica Milone la nuova referente Confesercenti per la città di Ostuni, scelta che valorizza competenza, conoscenza del territorio e una lunga esperienza nel commercio di vicinato. La designazione si inserisce nel percorso avviato con il suo ingresso nella Presidenza Provinciale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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