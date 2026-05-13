Il processo d’appello sulla vicenda Concorsopoli in Umbria si è concluso con la condanna dell’ex presidente della Regione a un anno e otto mesi di carcere. La sentenza è stata emessa il 13 maggio 2026 a Perugia. La decisione riguarda le accuse legate a presunte irregolarità nel procedimento di selezione pubblica. La condanna segue il verdetto di primo grado e completa il quadro giudiziario di questa inchiesta.

Perugia, 13 maggio 2026 – Processo Concorsopoli: l’ex presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini è stata condannata anche al processo d'appello a una pena di un anno e 8 mesi. In primo grado era stata condannata a 2 anni; per lei la procura aveva chiesto l’assoluzione. Condanna anche Gianpiero Bocci e Luca Barberini a 2 anni: in primo grado erano stati condannati a due anni e sette mesi l’ex sottosegretario e a tre anni l’ex assessore regionale. Condanna anche per Maurizio Valorosi: dieci mesi e venti giorni per l’ex direttore amministrativo dell'ospedale di Perugia (in primo grado era stato condannato a un anno). Ci sono state anche delle assoluzioni: per Bocci e per Valorosi riguardo all’accusa di associazione a delinquere, per Bocci, Marini e Barberini riguardo all’abuso d'ufficio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorsopoli Umbria, i verdetti del processo d’appello

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