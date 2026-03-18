Processo Becciu | appello ribalta condanne nuovo processo

La Corte d’Appello del Tribunale della Santa Sede ha deciso di annullare le condanne emesse nel dicembre 2023 contro il cardinale sardo Angelo Becciu e altri imputati, determinando così il rinvio a un nuovo processo. La decisione modifica l’esito del primo grado e apre la strada a un procedimento giudiziario rinnovato. La vicenda riguarda questioni legate a procedimenti legali in ambito ecclesiastico.

La Corte d’Appello del Tribunale della Santa Sede ha ribaltato completamente gli esiti del primo grado, annullando le condanne pronunciate nel dicembre 2023 contro il cardinale sardo Angelo Becciu e altri imputati. La decisione scaturisce da irregolarità procedurali evidenziate dalle difese, che hanno colpito la legittimità dell’intero iter giudiziario, dal rinvio a giudizio fino alle ordinanze finali. Ora l’intera vicenda riguardante la compravendita di un immobile a Londra dovrà essere riesaminata da capo in un nuovo processo. Questo capovolgimento giuridico cancella le sentenze precedenti che avevano stabilito colpevolezza per peculato nei confronti di Becciu e del finanziere Raffaele Mincione, oltre a condanne per truffa aggravata e autoriciclaggio verso gli altri attori coinvolti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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