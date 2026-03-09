Reverend Peyton’s Big Damn Band in concerto in Italia nel 2026 | tutto quello che c’è da sapere

Nel 2026, Reverend Peyton’s Big Damn Band si esibirà in Italia in un concerto annunciato. La band, originaria dell’Indiana, ha acquisito popolarità grazie al suo stile che mescola blues e roots music. La notizia della data italiana si aggiunge alle numerose tournée internazionali del gruppo, noto per le sue esibizioni dal vivo. I dettagli sulla location e la data precisa sono stati comunicati recentemente.

C'era una volta un ragazzo dell'Indiana che decise di prendere una chitarra acustica e percorrere a ritroso il fiume Mississippi, fin giù a Clarksdale, Mississippi, per sedersi ai piedi dei vecchi maestri del blues. Quella scelta ha cambiato tutto. Oggi Reverend Peyton è considerato uno dei migliori fingerpicker al mondo, e la sua band — i Reverend Peyton's Big Damn Band — porta in giro per il pianeta un blues selvatico, autentico, che odora di legno secco e polvere di strada. Il prossimo autunno, il 27 settembre 2026, quella musica arriverà in Lombardia, sul palco del Black Inside di Lonate Ceppino (VA). Dalle verande del Midwest ai palchi di tutto il mondo.